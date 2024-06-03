İsrail kritik noktayı hedef aldı: Türkiye sınırına yaklaştılar!

Gazze işgalini sürdüren İsrail, diğer yandan Suriye ve Lübnan’da da saldırılarına ara vermiyor. Son olarak Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Halep'in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığını iddia etti. İsrail jetlerinin Türkiye sınırının oldukça yakınına hava saldırısı düzenlediği de gelen bilgiler arasında.

Gazze işgaliyle birlikte Orta Doğu'da kan ve kaos tuşuna basan İsrail, Suriye ve Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in, Suriye'nin Halep ilinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Halep'in kırsalındaki Hayyan beldesinde bazı askeri noktaları hedef aldığını öne sürdü.Suriye Savunma Bakanlığı, resmi açıklamasında İsrail hava saldırısının Halep yakınlarını vurduğunu doğruladı. Yapılan açıklamada bazı mevzilerin bombalanması sonucu çok sayıda can kaybı olduğu bilgisi de yer aldı.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, vurulan yerde çok sayıda İran yanlısı milisin bulunduğunu duyurdu. Gözlemevi'ne göre, aralarında yabancılar ve Suriyelilerin de bulunduğu en az 12 milis İsrail saldırısında öldü.Yerel kaynaklar, Hayyan kasabasında patlamaların duyulmasıyla itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgeye geldiğini bildirdi.TÜRKİYE SINIRINA 35 KİLOMETRESaldırıların ardından gözlerin çevrildiği Hayyan kasabası ise, Türkiye sınırına olan yakınlığıyla biliniyor. Buna göre Halep'in kuzeybatısındaki Hayyan, Suriyeli muhaliflerin kontrol ettiği bölgenin oldukça yakınında.İsrail jetlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısının Türkiye sınırına 35 kilometre uzaklıkta olduğu konuşuluyor.