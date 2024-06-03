ÖSYM Başkanı Ersoy'dan son dakika YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yazılı açıklamasında, 2024-YKS'ye 3 milyondan fazla adayın başvuru yaptığını belirtti. Prof. Dr. Ersoy, 'YKS'nın 8 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak 1'inci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878 aday başvuru yaptı. 9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak 2'nci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 2 milyon 19 bin 709 aday başvuru yaptı. Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek 3'üncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi olmak üzere toplam 233 bin 389 aday katılacak. Sınavlar, KKTC Lefkoşa, Hırvatistan Zagreb ve 81 ilde 245 sınav merkezinde uygulanacak' dedi.'EN GENÇ ADAY 15, EN YAŞLI ADAY 85 YAŞINDA'2024-YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 614 bin 728'inin kadın, 1 milyon 506 bin 150'sinin erkek olduğunu belirten Ersoy, 'En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında. Sınava başvuralar 17-23 yaş arasında yoğunlaşmış durumda, 50 yaş ve üzeri 33 bin 816 aday başvurusu bulunuyor. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 125 bin 892 olmuştur' ifadelerini kullandı.Ersoy, adayların 989 bin 191'inin Anadolu liseleri, 741 bin 986'sının meslek liseleri, 590 bin 284'ünün açık öğretim liseleri, 237 bin 923'ünün imam hatip liseleri, 97 bin 606'sının fen liseleri, 10 bin 953'ünün sosyal bilimler liseleri, 10 bin 908'inin spor ve güzel sanatlar liselerinden olduğunu söyledi. Ersoy, 'Lise son sınıfta olan aday sayısı 1 milyon 98 bin 928, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayısı 1 milyon 215 bin 934. Bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 333 bin 812, bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeli olan aday sayısı 12 bin 859, bir yükseköğretim programına yerleşmiş fakat kayıt olmayan aday sayısı 60 bin 359, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 316 bin 502, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 82 bin 484 olarak gerçekleşti' dedi.'1,5 MİLYON ADAY SINAVA İLK KEZ KATILACAK'Ersoy, 2024-YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 428 bin 926'sının sınava ilk kez başvurduğunu vurgulayarak, '822 bin 245 adayın 2'nci başvurusu, 459 bin 971 adayın 3'üncü başvurusu, 229 bin 322 adayın 4'üncü başvurusu, 180 bin 414 aday ise 5 ve daha fazla başvuru yapmış durumda. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmamaktadır. Bu kapsamda 2024-YKS'ye başvuran 16 bin 464 aday sınav ücretinden muaf tutuldu' dedi.Engelli adaylar ile ilgili de bilgi veren Ersoy, 'TYT'ye toplam 12 bin 848, AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise bin 32 engelli aday katılacak. TYT oturumunda bin 911 okuyucu-işaretleyici, AYT'de bin 140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev alacak. Engelli adayların hiçbir olumsuzluk yaşamaması, engel durumlarının kendilerine dezavantaj olarak dönmemesi için hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeklerinin ve gayretlerinin karşılığını alabilecekleri ortamı sağlamak temel arzumuzdur' dedi.'1 MİLYONDAN FAZLA GÖREVLİ SAHADA OLACAK'Ersoy, 'YKS'de 1 milyon 97 bin 82 kişilik devasa bir görevli ordusu sahada olacak. TYT oturumunda 438 bin 684 görevli, AYT'de 282 bin 812 görevli ve son oturum olan YDT'de ise 36 bin 46 görevli yer alacak. Görevlendirmeler noktasında Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarıyla koordineli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu sınavlarda görev alacak personele her sınav için ayrı ayrı ücret ödemesi yapılacak' ifadelerini kullandı.ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS'nin güven ve huzur içinde tüm sınav merkezlerinde eş güdüm halinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarla iş birliğini sürdürdüklerini belirterek, sınavla ilgili gerekli önlemlerin alındığını, sürece katkılarından dolayı ilgili tüm kurumlara teşekkür etti.