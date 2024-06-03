Araç kullanıcılarına müjde! İndirim bekleniyor

Son dönemlerde inişli-çıkışlı devam eden akaryakıt fiyatları gündemde yer alıyor.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar da akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.Bu kapsamda da bir müjde geldi.Otogaz grubunda salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği olmayacak.İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.27 liradan satılıyor.Benzinin litresi ortalama 41.38 liradan satılıyor.Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.