Instagram o özelliği test ediyor! Saç baş yoldurtacak

Reklamlar, her sosyal medya sitesinde olduğu gibi Instagram'ın da önemli bir parçası. Instagram, reklamları akışta normal bir gönderi formatında gösterip çok göze batmayacak şekilde kullanıcılara sunuyor. Test edilen yeni özellik, YouTube'daki gibi 'geçilemeyen reklamları' platforma getiriyor.Bu özellik, akışta gezinme deneyiminizi kesintiye uğratarak, gezinmeye devam edebilmek için en az 3-5 saniye boyunca reklam görüntülemenizi gerekiyor. Neredeyse deneyimleyen hiçbir kullanıcının hoşuna gitmedi. Hatta adeta nefret kusuyorlar.Android Authority'nin haberine göre, Facebook ve Instagram'ın arkasındaki şirket olan Meta, ayakta kalabilmek için, tam olarak neye ilgi gösterdiğinizi analiz edip sizi hedefleyen kişiselleştirilmiş reklamlara güveniyor.Son zamanlarda, Avrupa Birliği başta olmak üzere devletlerin katı gizlilik kuralları ve TikTok'un yükselişi gibi bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle, daha fazla para kazanmak için uygulama içi satın alımlar, abonelikler ve şimdi de bu atlanamayan Reklam Molası gibi 'yeni kartlarını açmayı' deniyor.Meta'nın atlanamayan reklamları dahil ettiğini resmi olarak duyurmaması kullanıcılar arasında kafa karışıklığına ve hayal kırıklığına yol açtı. Reddit ve X, kullanıcıların hoşnutsuzluklarını dile getirmeleri ve deneyimlerini paylaşmalarıyla tartışmaların odağı halinegeldi.Bir Reddit kullanıcısı, 'İki gündür deliriyorum çünkü bu şu anda benimle birlikte oluyor. Elveda Instagram. Buna hiç ihtiyacım yok' dedi. Bir başkası da, özelliği kullanıcıları yabancılaştırarak geri tepebilecek 'korkunç bir iş kararı' olarak eleştirdi.Bununla birlikte 'Reklam Molası' özelliği küçük bir kullanıcı grubuyla sınırlı görünüyor. Bu da Meta'nın kullanıcı tepkisini ve özelliğin reklam geliri üzerindeki etkisini ölçmek için A/B testi yaptığını gösteriyor. Şirketin özelliği tüm kullanıcılara sunup sunmayacağını göreceğiz.