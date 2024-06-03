Türkiye'nin Mayıs 2024 ihracatı: 24,1 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin ihracatındaki iyileşmeyi günlük olarak takip ettiklerini belirterek, mayıs ayı için de artış müjdesi vermeye hazırlandıklarını daha önce duyurmuştu.Bakan Bolat'ın açıkladığı mayıs ihracatı yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış ihracatın da yüzde 2,3 oranında artarak 260 milyar 100 milyar dolara çıktığı belirtildi.Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatta 260,1 milyar dolarla yine Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.Mayıs ayında, ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 48 azalarak 6,5 milyar dolara geriledi.Mayıs’ta Türkiye’nin ihracatının ithalatımızı karşılama oranı yüzde 78,7'ye çıktı.Mayısta enerji hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,4 oldu.Bakan Bolat, dış ticaret verilerini paylaşırken cari açığın düştüğünü ve bu düşünün devam edeceğini açıklayarak şöyle konuştu:Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız 87,1 milyar dolardır. Yıllıklandırılmış cari açığı 2024 Temmuz rakamı, 13 Temmuz'da Merkez Bankası tarafından açıklanacak. Cari açıkta 26 milyar doları ya da aşağısını görebileceğiz. Bu da Türkiye'nin kredi risk primi ve Türkiye'nin gelen dış ödeme rakamı için çok önemli bir veri olarak karşımızda olacak.Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen törende 2024 Mayıs tarihli ihracat verilerini aktarmadan önce küresel ekonomik koşullara ve Türkiye’de açıklanan ekonomik verilere dair bilgi verdi.Bolat, büyümeye ilişkin verilerin üretim, istihdam, yatırım ve ihracat öncelikleri çerçevesinde oluşturulan programın olumlu sonuçlarını gösterdiğini vurguladı.Ömer Bolat, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 olarak gerçekleşen büyümeyle ilgili olarak, "Geçen yılın ikinci yarısında başlayan ihracatın artması ve ithalatın azalması eğilimi sonucunda net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması bekleniyor." ifadesini kullandı.Nominal GSYH'nin ilk çeyrekte 1 trilyon 158 milyar dolara ulaşarak rekorunu yenilediğini belirten Bolat, makine teçhizat yatırımlarının yüzde 11,9'luk yükselişle güçlü seyrini koruduğunu ve artış serisini 18. çeyreğe taşıdığını bildirdi.Bolat, mal ve hizmet ihracatının yıllık bazda yüzde 4 artarak büyümeye 0,9 puan katkı verdiğine işaret ederek; yılın ilk çeyreğinde ithalattaki düşüşün de etkisiyle yüzde 5,7 büyümeye dış ticaretin katkısı 1,6 puan seviyesinde olduğunu söyledi.AYRINTILAR GELİYOR