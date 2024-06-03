Almanya'da TOGG heyecanı: Türkiye'nin gururu Avrupa'ya açılıyor

Söz konusu haberin devamında "Türkiye'de üretilen araçlarda Renault, Fiat, Ford, Toyota, Hyundai, Honda gibi marka isimleri bulunuyor. Tatile bir Mercedes otobüsüyle gitseniz bile muhtemelen Türkiye yapımı bir otobüsle yolculuk yapıyorsunuzdur." ifadeleri kullanıldı.Son yıllarda Türkiye'nin batısındaki Bursa kenti çevresinde montaj tesisleri ve binlerce tedarikçi firmayla gelişen bir otomotiv endüstrisi ortaya çıktı diyen Alman merkezli RedaktionsNetzwerk gazetesi, "Bosch gibi büyük Alman şirketlerinin yanı sıra birçok orta ölçekli otomotiv tedarikçisi de artık Bursa çevresindeki Marmara bölgesine yerleşmiş durumda." dedi."Buradan sadece Türk üreticilere değil, Batı Avrupa'daki otomobil fabrikalarına da tedarik sağlıyorlar." denilen haberde, "Bu da Türk otomotiv sanayini ülkenin en güçlü ihracat sektörü haline getiriyor. Bazıları Bursa'dan “Türk Detroit'i” olarak söz ediyor. Ancak ABD'nin Michigan eyaletindeki kent, Amerika'nın otomotiv metropolü olma yolundaki yükselişini öncelikle kömür ve çeliğe borçluyken, Bursa yüksek teknolojiye sahip bir kent." ifadelerine yer verildi.Söz konusu haberinde devamında, "Türk otomobil üreticileri artık Togg ile bunu kanıtlamak istiyor. Araç imalatı, elektrik sektörü, bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinden önde gelen beş Türk şirketi yer alıyor. Yeniliklerini ve finansal güçlerini bir araya topladılar. Projenin öncüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Togg'un inşası ve Türkiye'nin ilk otomobil markasının geliştirilmesiyle ülkenin bir sanayi bölgesi olarak yeteneklerini ortaya koyması amaçlandı." ifadeleri kullanıldı.Şirketin CEO'su, Bielefeld'de büyüyen eski Bosch yöneticisi Gürcan Karakaş'tır denilen haberde "Karakaş ve ekibi, beş yıldan kısa bir rekor sürede yeni otomobili geliştirdi ve yıllık 175.000 araç kapasiteli sıfırdan bir fabrika inşa etti. Seri üretimin ilk yılı olan 2023'te yaklaşık 20.000 otomobil montaj hattından çıktı. Togg T10X'in ilk iki kopyası geçen yıl nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine'ye verildi; hanımefendiye "Anadolu Kırmızısı", beyefendiye "Gemlik Mavisi" verildi. Aracı teslim ederken Erdoğan, "Bugün 60 yıllık bir rüya gerçek oluyor dedi." ifadeleri kullanıldı.DEVRİM'E ATIFTA BULUNDULARBu, 1961 yılına bir göndermeydi. O dönemde Türkiye, ilk otomobil geliştirmesi olan Devrim otomobilini piyasaya sundu. Ancak marka vaadini yerine getirmedi diyen Alman merkezli RedaktionsNetzwerk gazetesi, "Geliştirmeyi devreye sokan dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Türkiye'nin milli bayramı olan 29 Ekim 1961'de geniş bir izleyici kitlesi önünde direksiyon başına geçti. Ancak test sürüşü sadece 100 metre sonra sona erdi. Depoyu doldurmayı unutmuşlardı. Bu iyi bir alamet değildi. Devrim'in sadece üç el yapımı ön üretim örneği üretildi. Başarısızlığın nedenlerinden biri, o zamanlar Türkiye'de neredeyse hiç kimsenin özel bir arabaya, özellikle de Devrim gibi büyük bir sedana parasının yetmemesiydi." dedi.TOGG'un açılışında konuşan Erdoğan'ın sözlerine yer veren gazete, "Erdoğan, "Togg, ülkemizin teknik ilerlemesinin, ekonomik kalkınmasının ve küresel duruşunun simgesidir." dedi. 4,59 uzunluğunda ve 1,77 metre yüksekliğindeki SUV'a Türkiye'de talep büyük. Şimdiden 200.000'in üzerinde sipariş olduğu söyleniyor. Bu yıl 40.000 kopya çıkarmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.Söz konusu haberin devamında, "Otomobilin sonbaharda Almanya'ya ihraç edilmesi bekleniyor. Togg T10X burada VW ID4 ve Tesla Model Y gibi elektrikli otomobillerle rekabet ediyor. Ancak fiyat açısından rakiplerinden çok daha ucuz olması muhtemel. Araç Türkiye'de yaklaşık 41.000 Euro eşdeğerinde satışa sunuluyor." denildi.Alman merkezli RedaktionsNetzwerk gazetesinde yer alan haberin devamında şöyle denildi;Gövde, eski VW baş tasarımcısı Murat Günak'ın imzasını taşıyor. İç mekanın ambiyansı zarif görünüyor. Togg'un geçen yıl dünya prömiyerini dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olan Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda kutlaması tesadüf değil: otomobil, ağ ve destek sistemleri söz konusu olduğunda rakiplerinin çoğunun önünde yer alıyor.Togg patronu Karakaş, vergi beyannamenizi araç kullanırken bile verebileceğinizi iddia ediyor. Özellikle dikkat çeken şey, aracın içindeki aracın tüm genişliği boyunca uzanan devasa ekrandır. Bursa'nın kendi akü fabrikasında üretilen akülerin, bir veya iki Bosch motorla donatılan T10X'in versiyona göre 523 kilometreye kadar menzile sahip olabilmesi bekleniyor.Daha önce Togg'u kullanmış olan ADAC otomobil test uzmanları, otomobilin güvenli ve konforlu sürüş özelliklerinin yanı sıra kendinden emin bir süspansiyona sahip olduğunu onaylıyor. Bu yıl Almanya'da yalnızca birkaç bin kopya satışa sunulacak. Ancak Türk markası, yıllık üretimini 2030 yılına kadar bir milyon araca çıkarmak istiyor. T10X sadece bir başlangıç: Tesla Model S gibi otomobillerle yarışan orta sınıf bir sedan olan Togg T10F, yakında üretim hattından çıkacak.