Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde Kalkan-23 operasyonları

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan çalışmalar sonucu Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak'ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiği ve sınır dışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken 18'i tutuklandı 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu; 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 9'u tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi ve 125 düzensiz göçmen yakalandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu; 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şırnak İl Jandarma Komutanlığın tarafında yapılan çalışmalar sonucu; 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken 1'i tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek' şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Ankara merkezli 22 ilde yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Ankara emniyetindeki 4 gün süren ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti 62 şüpheli hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilirken, 48 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.