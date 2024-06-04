Bu enkazın sorumlusu CHP! Rant algısı ile kentsel dönüşümü engellediler

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina kendiliğinden çöktü. Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartmanın çökmesinin ardından yapılan incelemede 1988 yılında yapılan binada deniz kumu kullanıldığı, demirlerinin çürüdüğü ve taşıyıcı vasfını kaybettiği belirlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.Yıkılan binanın ardından İstanbul'daki kentsel dönüşümün hayati önemi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Ancak, dönüşümün önündeki en büyük engelin CHP olduğu görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yapılan kentsel dönüşüm projelerini engellemek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimi ve CHP'li ilçe meclis üyeleri engellemek için 5 ilçede 43 ayrı dava açtıkları ortaya çıktı.Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyelerinin ilçedeki kentsel dönüşümün durması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne 3 dava, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne 2 dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne 1 dava ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne 3 dava açtığı öğrenildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın Gaziosmanpaşa ilçesinde kentsel dönüşümün durması için 7 dava açtığı bildirildi.Esenler'de devam eden 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davacı sıfatıyla 1 dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 ayrı dava, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar'ın 3 dava açtığı öğrenildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın da; Esenler ilçesindeki riskli binaların TOKİ kanalıyla dönüştürülmesi için yapılan 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin durdurulması için 2 dava açtığı bildirildi.Tuzla'da da dönüşüme engel olmak için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ve CHP'li meclis üyeleri riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için 8 dava açtığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açarken İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer'in İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtığı görüldü. TMMOB Şehir Plancıları Odası da Tuzla'daki kentsel dönüşümün planların ve yürütmenin durdurulması için 2 ayrı dava açtığı öğrenildi.CHP kafası Beyoğlu'nda ise kentsel dönüşümü 10 yıl boyunca geciktirerek bölgede yaşayanların hayatlarıyla adeta oyun oynadığı ortaya çıktı. CHP'nin Beyoğlu Belediyesi tarafından depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi amacıyla hazırlanan Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması 7 dava açtığı öğrenildi. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İBB Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nın, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 7 dava açtığı bildirildi. Mansur Kılınç'ın 2 dava açtığı öğrenilirken açılan davalar nedeniyle Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm 10 yıl geciktirildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası'nın da, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 2 dava açtığı öğrenildi.Yıkım ekibi Üsküdar'da da boş durmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da karşı çıktığı ortaya çıktı. CHP'li Meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi. Üsküdar Belediyesi'nde 2014-2019 yıllarında CHP'den Meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi ile CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'ın dava açan isimler olarak dikkat çekti.Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un dirençli İstanbul vaadi kapsamında sunduğu 5 yılda 650 bin konutu dönüştürme vaadine karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde karşı çıkmıştı. İmamoğlu, dönüşümün yapılmasına yönelik '650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak, olmaması gereken...' ifadelerini kullanmıştı.