Kocaeli'de akılalmaz kaza! Otomobil dereye uçtu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Otomobilde mahsur kalan kadın sürücü, bölgedeki bir şantiye çalışanı tarafından boğulmaktan kurtarıldı.
Kocaeli'nde edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında 42 Evler Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki otomobil, D-130 karayoluna döneceği esnada kontrolden çıkarak ağaca çarpıp Kumla Deresi'ne uçtu.
ÇAY İÇERKEN KAZAYI FARK ETTİLER
İHA'da yer alan habere göre ters vaziyette duran otomobilin ön kısmı suya gömüldü. Bölgedeki şantiyede çay içtikleri esnada kazayı fark eden çalışanlar yardıma koştu.
KADINI BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARDI
Bir şantiye çalışanı dereye girerek, otomobilin içinde mahsur kalan A.Y. adlı kadın sürücüyü çıkartarak boğulmaktan son anda kurtardı
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Y., hastaneye kaldırıldı.
ARAÇ VİNÇLE DEREDEN ÇIKARILDI
Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından vinç vasıtasıyla dereden çıkarılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
ÇAY İÇERKEN KAZAYI FARK ETTİLER
İHA'da yer alan habere göre ters vaziyette duran otomobilin ön kısmı suya gömüldü. Bölgedeki şantiyede çay içtikleri esnada kazayı fark eden çalışanlar yardıma koştu.
KADINI BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARDI
Bir şantiye çalışanı dereye girerek, otomobilin içinde mahsur kalan A.Y. adlı kadın sürücüyü çıkartarak boğulmaktan son anda kurtardı
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Y., hastaneye kaldırıldı.
ARAÇ VİNÇLE DEREDEN ÇIKARILDI
Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından vinç vasıtasıyla dereden çıkarılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.