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Kocaeli'de akılalmaz kaza! Otomobil dereye uçtu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Otomobilde mahsur kalan kadın sürücü, bölgedeki bir şantiye çalışanı tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Ekleme: 10.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de akılalmaz kaza! Otomobil dereye uçtuKocaeli'nde edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında 42 Evler Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki otomobil, D-130 karayoluna döneceği esnada kontrolden çıkarak ağaca çarpıp Kumla Deresi'ne uçtu.

ÇAY İÇERKEN KAZAYI FARK ETTİLER

İHA'da yer alan habere göre ters vaziyette duran otomobilin ön kısmı suya gömüldü. Bölgedeki şantiyede çay içtikleri esnada kazayı fark eden çalışanlar yardıma koştu.

KADINI BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARDI

Bir şantiye çalışanı dereye girerek, otomobilin içinde mahsur kalan A.Y. adlı kadın sürücüyü çıkartarak boğulmaktan son anda kurtardı

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Y., hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ VİNÇLE DEREDEN ÇIKARILDI

Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından vinç vasıtasıyla dereden çıkarılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de akılalmaz kaza! Otomobil dereye uçtu