Türkiye'nin İsrail'e kısıtlama hamlesi dünyada manşet! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan itibarıyla Gazze'de aylardır soykırım yapıp 33 bini aşkın masum Filistinliyi katleteden İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir. İsrail, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır.'' denildi.Ticaret Bakanlığının İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor.Türkiye'nin bu sabah saatlerinde açıkladığı kısıtlama kararından sonra siyonist İsrail'den küstah bir mesaj geldi. Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı İsrael Katz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi.İsrael Katz, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada şu skandal ifadeleri kullandı;''Gazze'de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor. İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesini ve Amerika'daki dostlarımıza talimat verdim. Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak.''Ankara'nın atacağı adımlar hem İsrail medyasında hem de dünya medyasında geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansı AFP okurlarıyla paylaştığı haberinde 'Türkiye İsrail'e ticari sınırlamalar koyuyor' başlığını kullandı. AFP, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını ise 'İsrail Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım gönderme talebini reddediyor' başlığıyla okurlarına sundu.Türkiye'nin misillemesinin adım adım ve gecikme olmadan uygulanacağını haberleştiren AFP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın altıncı ayı dolan savaşta İsrail'i en sert eleştirenlerden biri olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Nazi lideri Adolf Hitler'e benzettiğini hatırlatan haber ajansı, Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir kurtuluş örgütü olarak nitelendiğini belirtti.Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'Türkiye İsrail'e onlarca üründe ihracatı kısıtlıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Söz konusu haberde kısıtlama kararının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerinden bir gün sonra gerçekleştiği yazıldı. AP, ihracat sınırlaması getirilen ürünler arasında alüminyum, çelik, inşaat malzemeleri ve kimyasal gübrenin olduğunu aktardı.Bir başka haber ajansı Bloomberg ise 'Türkiye Gazze'ye havadan yardım bırakmasının engellenmesi üzerine İsrail'e ihracatı sınırlıyor' başlığını tercih etti. Söz konusu haberde, hamlenin zamanlaması ve nedenlerine dikkat çekildi.Alman Deutsche Welle yayın organı 'Ankara İsrail'e karşı yeni tedbirler alacağını açıkladı' başlığını kullandı. Amerika'nın Sesi ise 'Türkiye'den İsrail'e karşı yeni adımlar: İsrail, ateşkes ilan edene kadar tedbirlerimiz devam edecek' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.BBC 'Türkiye'den İsrail'e 54 ürün grubunda ticaret kısıtlaması' derken 'Türkiye Gazze'de ateşkes ilan edilinceye kadar İsrail'e ihracat sınırlamasını yürürlüğe koyuyor' başlığını kullanan İngiliz The Guardian gazetesi, Tel Aviv'in Ankara'nın havadan yardım gönderme talebini neden redddettiğine dair bir açıklama yapmadığını dile getirdi.