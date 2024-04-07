Oy pusulasına yazılan lakap yüzünden muhtarlığı düştü

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet mahallesi muhtarı Fatma Tunçezer, geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde muhtarlığa yeniden aday oldu. Karşısındaki 4 rakibinin aldığı toplam oylardan daha fazla oy alarak farkla muhtar seçilen Tunçezer, yapılan itirazların ardından büyük şok yaşadı. Fatma Tunçezer'in bastırmak için matbaaya verdiği oy pusulalarında, listedeki azalardan birinin lakabı olan, "Boza" ibaresi parantez içinde oy pusulalarında yazıldı. Yapılan itirazı değerlendiren İlçe seçim kurulu, itirazı yerinde bularak Fatma Tunçezer'in muhtarlığını düşürdü.İtirazlar sonucu muhtarlığının düştüğünü öğrenen Tunçezer, "Pusulaları basması için verdiğimiz matbaada 5'nci sıradaki azamızın lakabı yazılmış. Bunu fakat etmedik. Daha sonra bu durumun sorun olacağını ancak sadece o azamızın azalığının düşeceği belirtildi. Fakat öyle olmadı. Farkla kazandığım muhtarliğım düşüldü. Yaklaşık 10 evin 6'şından oy aldım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi