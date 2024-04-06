Kredi kartı faiz oranları değişti! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Merkez Bankası'ndan enflasyonla mücadele kapsamında ilave sıkılaştırma adımı geldi. Buna göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı. ABONE OL

Merkez Bankası'dan kredi kartlarıyla ilgili yeni karar geldi.TCMB, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de değişik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlandı.AZAMİ GECİKME FAİZİ ORANI YÜZDE 4,55 OLDUResmi Gazete'de yayımlanan kararla tebliğdeki, 'Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir' ifadesindeki '55 baz puan', '114 baz puan' olarak değiştirildi.Bu kararla kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,96'dan yüzde 4,55'e yükseltildi.