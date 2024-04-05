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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Fed'in faiz indirimi için acele etmeyeceğini ima etmesi doları güçlendirirken altın fiyatlarına ise darbe vurdu. Gram altın zirveden yüzde 0,30 düşerken, gram altın yüzde 0,50 değer kaybetti.

Ekleme: 5.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 5.04.2024 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...Fed'in faiz indirimi için acele etmeyeceğini ima etmesi doları güçlendirirken altın fiyatlarına ise darbe vurdu. Gram altın zirveden yüzde 0,30 düşerken, gram altın yüzde 0,50 değer kaybetti.

Piyasalar bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

Gram altın 2,341 TL

Çeyrek altın 3,906 TL

Yarım altın 7,764 TL

Cumhuriyet altını 15,885 TL

ONS altın 2,298 dolar