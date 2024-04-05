Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Fed'in faiz indirimi için acele etmeyeceğini ima etmesi doları güçlendirirken altın fiyatlarına ise darbe vurdu. Gram altın zirveden yüzde 0,30 düşerken, gram altın yüzde 0,50 değer kaybetti.
Fed'in faiz indirimi için acele etmeyeceğini ima etmesi doları güçlendirirken altın fiyatlarına ise darbe vurdu. Gram altın zirveden yüzde 0,30 düşerken, gram altın yüzde 0,50 değer kaybetti.
Piyasalar bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.
Gram altın 2,341 TL
Çeyrek altın 3,906 TL
Yarım altın 7,764 TL
Cumhuriyet altını 15,885 TL
ONS altın 2,298 dolar
Piyasalar bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.
Gram altın 2,341 TL
Çeyrek altın 3,906 TL
Yarım altın 7,764 TL
Cumhuriyet altını 15,885 TL
ONS altın 2,298 dolar