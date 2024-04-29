X'e yepyeni özellik geliyor! Google Met ve Zoom'a rakip olacak!

2022 yılında Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve platforma bazı yenilikler getirmişti.Dünyanın en popüler sosyal medya şirketlerinden Twitter, daha sonra ismini 'X' olarak değiştirerek yeni bir sayfa açmıştı. Satın almanın ardından birçok yeni özellikle karşımıza çıkan X, şimdi de Google Meet ve Zoom gibi konferans uygulamalarına rakip olmak istiyor.Sosyal medya uygulaması, platform üzerinden video konferans yapılmasına olanak sağlayacak bir özelliği test etmeye başladı. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, yeni özelliğin adı 'Konferanslar' olacak ve soldaki menüde karşımıza çıkacak.X'in video konferans özelliği şu anda test ediliyor ve tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında henüz bir bilgi yok.