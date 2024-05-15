Bakan Şimşek'ten 'Köprü ve otoyollar' açıklaması: Enflasyona etkisi sınırlı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngördüklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmaktaki kararlılıklarına vurgu yaparak köprü ve otoyollardaki son fiyat artışları hakkında açıklama yaptı.Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını belirten Bakan Şimşek, 'Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz.' dedi.Mali disiplini güçlendirmek için alınan kararlarda dezenflasyon hedefini göz önünde bulundurduklarını bildiren Şimşek, ''Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek.' ifadelerini kullandı.