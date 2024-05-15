Google, yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı: Aramalar tamamen değişiyor

Google, yıllık geliştirici konferansı 'Google I/O 2024'te, beklendiği gibi yeni yapay zeka özellikleriyle karşımıza çıktı.Şirket; Google Arama, fotoğraflar ve Android işletim sisteminin aralarında bulunduğu birçok alandaki iyileştirmelerden bahsetti.Gemini yenilendiŞirketten yapılan açıklamada, 'Gemini 1.5 Pro' modelinde çeviri, kodlama, akıl yürütme gibi temel kullanım durumlarında bir dizi kalite iyileştirmesi yapıldığı belirtildi.Gemini serisinin en yeni üyesi olan 'Gemini 1.5 Flash' modelinin tepki hızının en önemli olduğu daha dar veya yüksek frekanslı görevler için optimize edildiği vurgulanan açıklamada, modelin konuşmaları hızlı şekilde özetleyebileceği, resimlere ve videolara altyazı koyabileceği, büyük dokümanlardan ve tablolardan veri çıkarabileceği kaydedildi.Yüksek çözünürlüklü video oluşturmaya yönelik model Veo ile metinden görüntüye model olan Imagen 3'ün de duyurulduğu etkinlikte, aynı zamanda 'Ask Photos' özelliği de tanıtıldı.Bu sayede Google Fotoğraflar hizmetini kullanan kullanıcılar, Gemini'ye dilediği fotoğrafları göstermesini söyleyebilecek. Örneğin, 'Şu tarihte otelde çektiğim fotoğrafları göster' denildiğinde, Gemini ilgili görselleri karşınıza çıkaracak.Google, arama motorunda, bazı arama sorgularına yanıt vermek için üretken yapay zekanın gücünden faydalanmak istiyor.ABD merkezli şirket, geçen yıl kendi ülkesinde test ettiği yapay zeka tarafından yazılan arama yanıtlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.Şu anda test aşamasında olan bu özellik sayesinde kullanıcılar, Google'da arama yaptığında, sonuç sayfasının en üstünde 'Yapay Zeka genel bakışları' olarak adlandırılan bir bölüm görecek.Bu bölümde, yapay zeka, kullanıcının arama sorgularına otomatik olarak yanıt verecek ve sorguyla ilgili daha fazla bağlam sunacak.Bu sayede, arama yapan kullanıcı, aradığı yanıtı web sitelerine tıklamadan da görmüş olacak.Google, bu deneyimi genişletirken, yayıncılara ve içerik oluşturuculara değerli trafik göndermeye odaklanmaya devam edeceğinin de söylüyor.Reklamlar, sponsorlu bağlantılar ve organik sonuçlara aşağılara doğru kaydırarak ulaşmak mümkün olacak.Öte yandan Google Lens ile video çekerek arama yapmanız artık mümkün olacak. Ayrıca Arama sorgunuzu kullanarak seyahat veya yemek planı oluşturulabilecek.Google, ayrıca yakında fikir ararken Arama'nın sizinle birlikte beyin fırtınası yapmak ve keşfetmeyi kolaylaştıran yapay zeka ile düzenlenmiş bir sonuç sayfası oluşturmak için üretken yapay zeka kullanacağını söylüyor.Yapay zeka tarafından oluşturulan benzersiz başlıklar altında kategorize edilmiş, çok çeşitli bakış açıları ve içerik türleri içeren sonuçlar gösterilecek.Sonuç olarak Google, artık sadece anahtar kelimeleri yazarak arama yaptığınız bir yer olmaktan çıkıyor ve bir yapay zeka sohbet botu havasına bürünüyor.