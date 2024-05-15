Vergi kaçakçılığı Maliye'nin radarında: 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme

Kayıt dışı ile mücadeleye hız veren Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 milyar TL'lik sahte fatura için inceleme başlattı.50 ilde 5 bin 100 mükellefe yönelik sahte fatura şüphesiyle başlatılan inceleme kapsamında 230 vergi müfettişi 50 ilde sahaya indi.Verginin yanı sıra kara para aklama incelemeri de yapılacak.Gerçek bir işlem veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgelere deniyor.Mükellefler hiç vergi ödememek, vergi iadesinden faydalanmak veya daha az vergi ödemek ya da kolay yoldan işletme dışına para çıkarmak gibi amaçlarla bu işlemlemleri uyguluyor. Bu işlemler mevzuatta kaçakçılık suçu anlamına geliyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından işletmelere yönelik vergi denetimleri de sürüyor.27 Nisan'da denetime ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Vergi kaçırana taviz yok!' ifadelerini kullanmıştı.