Vergi kaçakçılığı Maliye'nin radarında: 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ile mücadele için yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışma ile sahte fatura yoluyla gerçekleştirilen vergi kaçağı engellenecek.
Kayıt dışı ile mücadeleye hız veren Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor.
17 MİLYARLIK SAHTE FATURA İÇİN İNCELEME
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 milyar TL'lik sahte fatura için inceleme başlattı.
50 İL 230 MÜFETTİŞ
50 ilde 5 bin 100 mükellefe yönelik sahte fatura şüphesiyle başlatılan inceleme kapsamında 230 vergi müfettişi 50 ilde sahaya indi.
Verginin yanı sıra kara para aklama incelemeri de yapılacak.
SAHTE FATURA NEDİR?
Gerçek bir işlem veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgelere deniyor.
Mükellefler hiç vergi ödememek, vergi iadesinden faydalanmak veya daha az vergi ödemek ya da kolay yoldan işletme dışına para çıkarmak gibi amaçlarla bu işlemlemleri uyguluyor. Bu işlemler mevzuatta kaçakçılık suçu anlamına geliyor.
KDV KAÇAĞIYLA MÜCADELE
Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından işletmelere yönelik vergi denetimleri de sürüyor.
27 Nisan'da denetime ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Vergi kaçırana taviz yok!' ifadelerini kullanmıştı.