Akılmaz olay! ABD'de sıra dışı olay: Bu kedinin seçtiği kişi ölüyor

ABD'nin Rhode Island eyaletinde bir huzurevinde sahiplenilen kedi yaşlıların ölümünü tahmin ediyor. Oscar isimli kedinin şu ana kadar 100 kişinin öleceğini bildiği belirtiliyor.Oscar, huzurevi sakinlerine hayata gözlerini yummadan önce rahatlık sağlaması amacıyla sahiplenildi. Ancak Oscar huzurevindeki sakinlerden hiçbiriyle fazla zaman geçirmiyordu çoğunlukla yalnız başına zaman geçiriyordu. Fakat bir gün özellikle bir sakine büyük ilgi gösterdi ve ona büyük bir sevgi gösterdi. O kişi birkaç gün sonra sonra hayatını kaybetti.Huzurevi çalışanları ise, Oscar'ın yalnızca bazı sakinlerle son anlarını yaşarken vakit geçirdiğini fark etti. Çalışanlar bunun üzerine, Oscar'ı, yakında öleceğine inandıkları bir yaşlıyla vakit geçirmeye ikna etmeye çalıştılar. Oscar ise, görünüşte sağlıklı görünen ve kimsenin yakın zamanda öleceğini düşünmediği bir kişiye eşlik etmeyi tercih etti.Sağlıklı görünen bu kişi, birkaç gün sonra kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Oscar, hayatı boyunca 100'den fazla kişinin ölümünü bir şekilde hissetti ve son yanlarında oldu.