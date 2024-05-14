Başkan Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlerden hesap soracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Sözlerimin hemen başında bugün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğim usta tiyatrocu Ayten Gökçer'i rahmetle yad ediyorum.Dünya Çiftçiler Günü'nün tüm çiftçilere hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimize bereketli bir yıl temenni ediyorum. Çiftçi kardeşlerimize ülkemize ve milletimize kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Demokrasimize verdikleri desteklerden dolayı da minnettarız.15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için öne atılanların başında çiftçilerimiz vardı. Tıpkı milli mücadele olduğu gibi iş başa düştü mü istiklal ve istikbal uğruna canını ortaya koyan tüm çiftçilerimize şükranlarımızı sunuyorum.Türk demokrasisine vurulan prangaları sizlerle birlikte parçaladık. Türkiye Yüzyılı'nı çiftçilerimizle inşa edeceğiz.Son 21 yılda hem toprağı hem de toprağı bizim için işleyen çiftçilerimize hak ettiği değeri vermek için çalıştık.Toprağa ne kadar değer verirsek toprak da bizi besler. Toprak olmazsa hayat olmaz. Kırsal kalkınmaya ciddi destek sağladık. Türk tarımında sorunlara kalıcı çözüm için mesai harcadık.TARSİM ile üreticimizin alın terini doğal afetlere karşı koruduk, koruyoruz. Tarım sektörümüzle ilgili gerçek dışı iddialar tarım çiftçilerimize hakarettir.'Türkiye'de tarım bitti' demek büyük bir ark niyetin işaretidir. Tarımla ilgili gerçek dışı iddialar gündeme getiriliyor. 2022 ile 2023'ün basit bir karşılaştırması bile muhalefetin diline dolanan iddiaların içinin boş olduğunu göstermeye yeterlidir.'2023 yılında ihracatı 31 milyar dolara ulaştırdık. Sertifikalı tohum üretimimiz 9 kar arttı, 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hayvancılık özel önem verdiğimiz bir başka alan. Hayvancılık ülke tarımının geleceğidir. Et fiyatlarındaki suni artışları yakından izledik. Fahiş fiyat artışlarını sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceği buradaki herkesin malumudur. Bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yükselişte fırsatçılık vardır.Milletin aşına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız.İlk defa genç ve kadın üreticilerimize yüzde 70 ek destek sağlayacağız. Amacımız ülkemizin potansiyelini üst seviyede kullanması. Tüm planlarımızı gelecek 25-30 yıla göre yapıyoruz.Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin fikirlerinizin ve eleştirilerinizin bizim için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu düşüncelerle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nüzü bir kez daha tebrik ediyorum.'