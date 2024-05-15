Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin edilmekte.Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 19°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluUŞAK °C, 21°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 23°CParçalı bulutluHATAY °C, 26°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğusunun gece saatlerinden sonra Bartın ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 20°CParçalı bulutluSİNOP °C, 18°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıTOKAT °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 24°CParçalı bulutluSİİRT °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 26°CParçalı bulutlu