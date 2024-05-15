Akaryakıtta tek fiyat uygulaması bugünden itibaren başladı
Artık 95 oktan benzin ve dizelde, 'Güçlü, 'Yakıt tasarruflu', 'VMax' gibi ifadeler, akaryakıt istasyonlarının tabelalarında farklı fiyat türünden satılmayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumu'nun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyat üerinden satılmasına ilişkin karar bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
EPDK tarafından alınan karara göre bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış 'Güçlü, 'Yakıt tasarruflu', 'VMax' gibi ifadeler ile fiyat farkı alınmasına izin verilmeyecek.
EPDK tarafından yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceğini, bu özelliklerin ise fiyatı değiştirmeyeceği vurgulandı.
Tüm akaryakıt istasyonlarında geçerli olacak yeni düzenleme ile ekstra tabirler kullanılmadan düz bir şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.
AKARYAKITTA TEK FİYAT DÖNEMİ BAŞLIYOR
Açıklamanın devamında fiyat belirsizliklerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı karara ilişkin, ''Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir'' ifadeleri yer aldı.
15 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin fiyatı: 42.69 TL
Mazot fiyatı: 40.17 TL
LPG fiyatı: 20.97
ANKARA
Benzin fiyatı: 43.61 TL
Mazot fiyatı: 41.12 TL
LPG fiyatı: 20.87 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 43.84 TL
Mazot fiyatı: 41.36 TL
LPG fiyatı: 20.51