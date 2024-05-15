Akaryakıtta tek fiyat uygulaması bugünden itibaren başladı

EPDK tarafından alınan karara göre bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış 'Güçlü, 'Yakıt tasarruflu', 'VMax' gibi ifadeler ile fiyat farkı alınmasına izin verilmeyecek.EPDK tarafından yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceğini, bu özelliklerin ise fiyatı değiştirmeyeceği vurgulandı.Tüm akaryakıt istasyonlarında geçerli olacak yeni düzenleme ile ekstra tabirler kullanılmadan düz bir şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.Açıklamanın devamında fiyat belirsizliklerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı karara ilişkin, ''Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir'' ifadeleri yer aldı.Benzin fiyatı: 42.69 TLMazot fiyatı: 40.17 TLLPG fiyatı: 20.97Benzin fiyatı: 43.61 TLMazot fiyatı: 41.12 TLLPG fiyatı: 20.87 TLBenzin fiyatı: 43.84 TLMazot fiyatı: 41.36 TLLPG fiyatı: 20.51