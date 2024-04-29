Hamas'a terör örgütü diyen İmamoğlu'na Saadet Partisi'nden tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda Hamas için 'Hamas, İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'dan tepki geldi. Aydın sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;İBB Başkanı Sn. İmamoğlu'nun, CNN International'a verdiği röportajda Hamas'a dair sarfettiği cümleler esef vericidir.ABD'de üniversite öğrencileri polis zorbalığına rağmen, tüm Avrupa'da izan ve insaf sahibi insanlar ülkelerindeki yöneticilerinin yanlış tutumlarına rağmen Gazze ile dayanışma sergilerken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kullandığı ifadeler akla ve vicdana terstir.