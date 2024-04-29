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Bakan Osman Aşkın Bak’tan milli bilardoculara tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş ile bronz madalyanın sahibi olan Seymen Özbaş için tebrik mesajı yayımladı.

Ekleme: 29.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Bakan Osman Aşkın Bak’tan milli bilardoculara tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş ile bronz madalyanın sahibi olan Seymen Özbaş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Yunanistan'ın Salamis Adası'nda düzenlenen Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş ile bronz madalyanın sahibi olan Seymen Özbaş'ı kutluyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."