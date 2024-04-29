Bakan Osman Aşkın Bak’tan milli bilardoculara tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş ile bronz madalyanın sahibi olan Seymen Özbaş için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş ile bronz madalyanın sahibi olan Seymen Özbaş için tebrik mesajı yayımladı.Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;"Yunanistan'ın Salamis Adası'nda düzenlenen Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş ile bronz madalyanın sahibi olan Seymen Özbaş'ı kutluyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."