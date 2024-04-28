Netanyahu yolun sonuna geldi! İsrail basınından dikkat çeken iddia: Tutuklanacak mı?
İsrail, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yaptı. Binlerce Filistinli hayatını kaybederken milyonlarcası da evsiz kaldı. İsrail basını ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçu sebebiyle yargılanması beklenen katil başbakan Netanyahu hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya attı: Tutuklanacak mı?
Katil İsrail devleti, ABD ve Batılı ülkelerin desteğini arkasına aldı. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yaptı. Soykırıma varan saldırılarda on binlerce Filistinli hayatını kaybederken, gelen tepkiler üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail devleti için düğmeye bastı.
İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırım suçundan yargılanması beklenirken İsrail'in Maariv gazetesinde adı verilmeyen kaynaklara dayandırılan haberi ülkede şok etkisi yarattı.
Gazetenin iddiasına göre Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle Netanyahu'nun 'doğal olmayan bir şekilde korktuğunu ve gergin' olduğu belirtildi.
JOE BİDEN'DAN YARDIM İSTEDİĞİ İDDİASI
Netanyahu'nun son birkaç gün içinde başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere kendisine yönelik tutuklama emri çıkarılmasını engellemek amacıyla uluslararası liderler ve yetkililerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığına işaret edildi. İsrail Başbakanının, Başkan Biden'a olası tutuklama emrine karşı harekete geçmesi için dolaylı olarak baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.
'BOYUN EĞMEYECEĞİZ'
Netanyahu 26 Nisan'da, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 'Benim liderliğimde İsrail, kendini savunma hakkının UCM'nin girişimiyle sarsılmasına izin vermeyecek. Orta Doğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin, liderleri ve askerlerinin yakalanması tehdidi kabul edilemez. Buna boyun eğmeyeceğiz.' ifadesini kullanmıştı.
AVRUPA'DAN DA DESTEK BEKLENİYOR
İsrailli Kanal 13 televizyonu, Ulusal Güvenlik Konseyinin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti. Netanyahu'nun UCM'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarılmıştı.
Bu bağlamda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog'un, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle temaslarda bulunacağı kaydedilmişti. İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının, alt seviyedeki askerler hakkında değil 'politika yapanlar hakkında' çıkmasını beklediği belirtilmişti. UCM'nin uluslararası tutuklama kararı çıkarması durumunda, İsrail'in aralarında 'UCM'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması' dahil olmak üzere bir dizi 'acil önlem alınmasını' onayladığı aktarılmıştı.
İLK OLARAK 19 NİSAN'DA YAZILDI
İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin 19 Nisan'daki haberinde de UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.