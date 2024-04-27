Yeni müfredat nasıl hazırlandı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Yeni Müfredat ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Tekin, yeni müfredatın hazırlanma sürecine ilişkin detayları aktardı. Bakan Tekin, öğretmen ve akademisyenlere dikkat çekti.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adı verilen Yeni Eğitim Müfredatı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Bakan Tekin, 'Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak adlandırdığımız müfredatımız hazırlanırken, 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar gerçekleştirildi.' dedi.Bakan Tekin, '260 akademisyen, 700'ün üzerinde öğretmen bu çalışmalara sürekli olarak katıldı. Akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte 1000'in üzerinde eğitim paydaşı ortak çalıştı' ifadelerini kullandı.