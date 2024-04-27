İBB’nin açtığı çukurda boğularak öldü! 5 yaşındaki Edanur Gezer'in acı sonu!

İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İstanbul emniyetinin konuyla ilgili soruşturması çok yönlü olarak sürüyor.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde dün saat 16:25 sıralarında meydana gelen olayda 5 yaşındaki Edanur Gezer kazı çalışmasının ardından oluşan su birikintisine düşerek boğuldu.İddiaya göre çevredekiler görüp durumu polise bildirdi olay yerine giden ekipler yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir yaşı küçük şahsın düşerek boğulduğunu belirledi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay yerine intikal edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisi ile dolduğu görüldü.Kimlik bilgileri belirlenen Edanur Gezer (5) isimli yaşı küçük şahsın su birikintisine düşerek boğulduğu belirlendi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi amaçlı hastaneye kaldırılan yaşı küçük şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Konu ile ilgili başlatılan tahkikat işlemleri devam ederken kazı çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapıldığı öne sürüldü.