Ankara Milletvekillerinden Ankara’nın global markası Beypazarı Doğal Maden Suyuna ziyaret

Ankara’nın yerli ve milli markası Beypazarı Doğal Maden Suyu tesislerini Ankara milletvekillerinden Dr. Leyla Şahin Usta, ⁠Ömer İleri ve Zehranur Aydemir ziyaret etti. Milletvekillerine önceki dönem vekillerden Hacı Turan, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata ve Beypazarı Belediyesi önceki dönem başkanı Tuncer Kaplan da eşlik etti. Ankara milletvekilleri geçtiğimiz günlerde spekülasyon içerikli yapılan haberler üzerine markaya destek vermek amaçlı ziyarette bulunduklarını belirtti.Tesisleri gezen vekiller, Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan’dan maden suyu hakkında bilgiler aldı. Ercan, “70 bin m² kapalı alana sahip tesisimizde saatte 300 bin şişe maden suyu şişelemekteyiz. Dünyadaki en ileri teknolojiye sahip maden suyu şişeleme makine parkına sahibiz. Maden suyumuz zengin mineral yapısıyla yer altında doğal olarak oluşmakta ve tam otomasyona sahip makinalarımızda el değmeden şişelenmektedir. Ülkemiz, sahip olduğu yer altı doğal maden suyu kaynakları açısından Avrupa’daki emsallerine göre çok daha zengin mineral içeriğiyle farklılaşmaktadır. Türkiye’nin mineral içeriği yüksek maden suları coğrafyamızda ve tüm dünyada gönül rahatlığıyla beğenilerek tüketilmektedir.” dedi.Niyazi Ercan, “Beypazarı Doğal Maden Suyu bugün üretim ve satış hacmi itibariyle sektörünün lideri pozisyonundadır. Beypazarı olarak 30’u aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla da, dünya çapında tercih edilen bir maden suyu konumundayız” dedi. Tüm üretim süreçlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından denetim ve analizlerin düzenli olarak yapıldığını belirten Ercan, Beypazarı maden suyunun değerlerinin, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği mineralli su kriterleri ile Türkiye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik kriterlerine uygun olduğunu dile getirdi. Maden suyunun başta magnezyum, potasyum, silikat ve kalsiyum olmak üzere insan sağlığına faydalı birçok mineral ihtiva ettiği ve bu nedenle lezzeti kadar sağlıklı yaşam için de tercih edilen bir içecek olduğunu belirtti.Niyazi Ercan, “Son zamanlarda İsviçre’deki mevzuat farklılığından dolayı ortaya çıkan haberlere ilişkin tüketicilerimizin markaya olan sahiplenici yaklaşımı bizleri de çok duygulandırdı. Türkiye genelinde birçok tüketicimiz markamızı destekleyen paylaşımlarda bulundu ve sosyal medyanın gündemi haline gelen markamıza karşı oluşan bu sevgi ve sahiplenme bilinci bizleri de çok mutlu etti. Bu kadar sevilen ve güvenilen bir marka olmanın sorumluluğunu bir kez daha üzerimizde hissettik. Objektif yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda çaba gösteren gazetecilerimizin, uzman doktorlarımızın ve tüketicilerimizin destekleri çok güzel bir enerji oluşturdu. Milletvekillerimizin desteklerini de arkamızda hissetmek bizleri gururlandırdı. Bir marka kolay oluşmuyor, 3 kuşaktır ilmek ilmek dokuyarak bugünlere getirdiğiniz markamız sadece Beypazarı’mızın değil, ülkemizin önemli bir değeridir.Bu noktada bizler de 67 yıldır olduğu gibi tamamen doğal olan ürünümüzü en hijyenik koşullarda tüketicilerimize buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.Ankara Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta basın mensuplarına verdiği demeçte yerli üretici ve markaların ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu belirterek “Doğal kaynağından çıkan maden suyunun halkımıza en hijyenik şartlarda sunulmasından memnuniyet duyduk. Her hafta Sağlık Bakanlığı’mız tarafından denetlenen tertemiz, insan eli değmeden tamamen steril şartlarda, kapalı ortamlarda şişelenen ve güvenle içilebilecek maden suyunu ve sağlık açısından her türlü şartları sağlayan bu tesisi görmekten büyük bir mutluluk duyduk. Biz Ankara milletvekilleri olarak geçtiğimiz günlerde Beypazarı maden suyu ile ilgili yapılan haberler üzerine yerli ve milli ürünümüze sahip çıkmak amacıyla bu ziyareti özellikle yapmak istedik. Buradan söyleyeceğimiz tek bir şey var gayet güvenle ve huzur içinde tadı da çok güzel olan maden suyunu rahatlıkla tüketebiliriz. Biz de herkese tavsiye ediyoruz. Başarılarından dolayı sanayici Niyazi beyi tebrik ediyoruz. Bir aile şirketi olarak inanılmaz bir özveriyle istenilen şartları tamamen yerine getirerek güzel bir tesis oluşturmuşlar. Beypazarı Maden Suyunun tüm dünyadaki pazarlarda artan hacmiyle başarısının devamını dileriz.” dedi.Ankara milletvekillerini ve heyetini fabrikasında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Niyazi Ercan milletvekillerine ziyaretlerinden ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.