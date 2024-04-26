Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, planlanan eylemlerin engellenmesi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.