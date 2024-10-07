Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile 'kuvvetli yağış' uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

MGM'nin yeni hava tahmin raporu yayımlandı. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine gerilmesi bekleniyor. Öte yandan, meteoroloji, İstanbul dahil birçok ilde etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. İşte detaylar...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Manisa, Çankırı, Samsun ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey bölgelerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.UYARILAR: Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 13°C, 25°CParçalı bulutluİSTANBUL 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 13°C, 24°CParçalı bulutluKOCAELİ 19°C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 9°C, 26°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluİZMİR 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 19°C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 21°C, 29°CAz bulutlu ve açıkHATAY 18°C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 21°C, 32°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Çankırı ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 14°C, 26°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 9°C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 12°C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 12°C, 28°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde batısının, yarın (Pazartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 18°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz bölümünün çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 12°C, 31°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 18°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 12°C, 30°CParçalı ve az bulutluTRABZON 18°C, 26°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 4°C, 22°CAz bulutluKARS 2°C, 22°CAz bulutluMALATYA 10°C, 29°CAz bulutluVAN 5°C, 22°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 11°C, 33°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 16°C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 16°C, 32°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 21°C, 34°CAz bulutlu ve açık