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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! Sınırda 3 terörist yakalandı

Sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı.

Ekleme: 26.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! Sınırda 3 terörist yakalandıMilli Savunma Bakanlığı, sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 1'i PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.