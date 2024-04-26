MSB duyurdu! Sınırda 3 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 1'i PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.