Yasa kabul edildi! Bir pazarı daha kaybetmek üzere: Ya kapatılacak ya satılacak

TikTok, ABD'de ya bir yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin uygun gördüğü birine satılacak ya da yasaklanacak. ABD Senatosu, konu ile ilgili yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısı, uygulamanın Amerikalı kullanıcıların verilerini toplaması ve Çin'in bunu propaganda amacıyla kullanma potansiyelinden dolayı iki partinin de geniş kapsamlı onayını aldı.

ABD Senatosu, Çinli ByteDance şirketinin sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok için yasa tasarısını onayladı. Tasarıda Tiktok ya bir yıl içinde satılacak ya da yasaklanacak.ABD Senatosu, Çinli ByteDance şirketinin sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok için yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısına göre, TikTok Amerika Birleşik Devletleri'nin uygun gördüğü birine satılmazsa ülkede yasaklanacak.Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yapılan yardımları da içeren tedbir, uygulamanın 170 milyondan fazla Amerikalı kullanıcıdan veri toplamasından ve Çin'in bunu propaganda amacıyla kullanma potansiyelinden endişe duyan senatörlerden iki partinin de geniş kapsamlı onayını aldı.ABD Başkanı Joe Biden, tedbiri imzalayarak yasalaştıracağını söyledi. Yasa Salı gecesi 79'a 18 oyla kabul edildi.Tasarı, ByteDance'in uygulama yasaklanmadan önce TikTok'u satması için şirkete yaklaşık bir yıl süre veriyor. Bu, Pekin'in uygulamayı seçimlere müdahale etmek için kullanabileceğinden endişe eden bazı milletvekillerini hayal kırıklığına uğratacak şekilde seçimlerinden sonraya kalıyor.Şirket halihazırda mevzuatla mahkemede mücadele etme sözü veriyor. ABD, dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji devlerinden biri haline gelen TikTok için kritik bir pazar.