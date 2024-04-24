Mansur Yavaş’tan seçim sonrası algı operasyonu: Ucuz ulaşım iddiasını rakamlar yalanladı!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeni döneme algı ile başladı. İlk meclis toplantısında yaptım dediği icraatlarını sayan Yavaş'ın, bu sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. 2019'da 'Ankara'da da toplu ulaşım ücretsiz hale gelecek' dedikten sonra 2024'te Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımını yaptıklarını ifade eden Yavaş'ın, Ankara'yı bu konuda birçok kentin gerisinde bıraktığı tespit edildi.Ankara'da ki öğrenci abonman ücreti aylık 220 lira iken, Bursa'da bu rakamın 180 lira, Kayseri'de ise 175 lira olduğu ortaya çıktı. Ayrıca öğrenci ulaşım ücretinde 'tek biniş' olarak Ankara'da fiyat 7,5 lira iken, Malatya'da 7 lira, Trabzon 7 lira, Aydın 6 Lira 80 Kuruş, Gaziantep 6 Lira 80 Kuruş, Antalya 6 Lira 50 Kuruş, Mardin 6 Lira 50 Kuruş, Kayseri 6 Lira 25 Kuruş, Diyarbakır 6 Lira, Kahramanmaraş'ta 6 lira, Erzurum'da 5 Lira 50 Kuruş, Şanlıurfa'da 5 Lira 50 Kuruş, İzmir 5 Lira, Konya'da ise 4 lira olarak uygulandığı tespit edildi.Başkent Ankara, ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetiminde ulaşım konusunda Türkiye'nin en pahalı şehirleri arasında 3. sıraya yükseldi.Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, seçim sonrası katıldığı Nisan ayı meclis toplantısında konuşma yaptı. Yavaş konuşmasında geçtiğimiz dönem icraatları ve çalışmalarından bahsetti. Ancak Yavaş'ın bu konulardaki yaptığı icraatlarının çoğunun bir algıdan ibaret olduğu ortaya çıktı.Yavaş en ucuz öğrenci ulaşımının Ankara'da olduğunu ifade etti. Fakat bunun öyle olmadığı tespit edildi. Ankara'da ki öğrenci abonman ücreti aylık 220 lira iken, Bursa'da bu rakamın 180 lira, Kayseri'de ise 175 lira olduğu ortaya çıktı. Ayrıca öğrenci ulaşım ücretinde 'tek biniş' olarak Ankara'da fiyat 7,5 lira iken, Malatya'da 7 lira, Trabzon 7 lira, Aydın 6 Lira 80 Kuruş, Gaziantep 6 Lira 80 Kuruş, Antalya 6 Lira 50 Kuruş, Mardin 6 Lira 50 Kuruş, Kayseri 6 Lira 25 Kuruş, Diyarbakır 6 Lira, Kahramanmaraş'ta 6 lira, Erzurum'da 5 Lira 50 Kuruş, Şanlıurfa'da 5 Lira 50 Kuruş, İzmir 5 Lira, Konya'da ise 4 lira olarak uygulandığı tespit edildi.Mansur Yavaş, Vaadleri arasında ulaşım, su gibi en hayati hizmetleri hem kaliteli hem de ucuz vermek durumunda olduklarını söylemişti. Yavaş bir programda, 'İnşallah Allah o günleri de göstersin. Gün gelecek Avrupa'da olduğu gibi Ankara'da da toplu ulaşım ücretsiz hale gelecek. Belediyecilik budur.' sözlerini kullanmıştı. Öte yandan AK Parti döneminde ücretsiz olan aktarmaların, Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna geldikten sonra tam aktarmaların 7 lira, öğrenci aktarmalarının ise 4,5 lira olarak değiştirilmişti.Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelmeden önce özellikle ulaşım konusunda büyük indirimler yapacağını vaat etmişti. Yavaş 5 yılda Ankara'yı Türkiye'nin en pahalı 3. ulaşım tarifesini kullanan bir şehir haline getirdi.Yavaş sözde, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlarından yararlanan ailelerin toplam 6 bin 553 çocuğuna da otobüs kartını ücret olarak karşılayacaktı. İlk etapta pilot bölge olarak seçilen Altındağ ilçesinde yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan binlerce çocuğun servis ücretlerini büyükşehir belediyesi karşılayacaktı. Büyükşehir'e ait toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilere ise ankarakart bakiyesi yüklenecekti. Ancak bu konularla alakalı halihazır bir gelişme dahi yaşanmadı.2019 yerel seçimleri öncesi 'Ulaşım insan hakkıdır. Aynen su gibidir, aynen hava gibidir. Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir. Biz ulaşıma böyle bakıyorum' diyen Yavaş'ın, 'ev temizliğine çalışan kadınlara özel ulaşım kartı' vaadinde bile bulunmuştu. Yavaş, göreve gelir gelmez söz verdiği vaatlerin tamamını göz ardı etti. 2019 yılında bir kişinin yol ücreti 2,50 TL iken Yavaş, 5 yılda ulaşıma yüzde 500 zam yaparak bir kişinin biniş ücretini 15 TL yaptı. Vatandaşın ücretsiz aktarma hakkını da elinden alan Yavaş, bir kişinin günlük ulaşım ücretin gidiş-dönüş 50 TL'ye yaklaştırdı.Yavaş, asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Yavaş; 'Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin. Troleybüs gibi raylı sistemlerle Dışkapı'dan, Cebeci'den, diyelim ki Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz gelecekler. Asgari ücretlilere yardım alanlarında şunu vaad etmiştim. 'Size ben 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin gelin' iddiasında bulunmuştu.Yapılan zamlara rağmen, EGO'nun hala zarar ettiği bahanesi de Yavaş'ın en çok kullandığı sözler arasında yer alıyor. EGO'nun sadece 2023 yılı Eylül ayına kadar olan zararının 3 milyar TL'yi bulduğu açıklandı. Sürekli EGO'nun zarar ettiğinden şikayet eden Yavaş'ın, 'Siz kar ve zarar amaçlı bakamazsınız. Belediye kamu hizmeti yapan bir kurum. Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir. Biz ulaşıma böyle bakıyorum' ifadeleri akıllara tazeliğini koruyor.