Biden 1915 olayları için bu yıl da 'soykırım' yalanına sarıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının 109’uncu yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamasında yine Ermeni lobisinin dayattığı ve tarihi gerçekliklerle uyuşmayan 'soykırım iddiasına sarıldı. Göreve geldiği 2021’den bu yana her 24 Nisan’da “soykırım” ifadesini kullanan Biden bu yılda aynı skandalı tekrarladı.

Terör devleti İsrail'in Gazze'de 30 binden fazla masumu katlettiği soykırımına her türlü desteği veren işgalci ABD'nin Başkanı Joe Biden yine Ermeni lobisinin yalanlarının sözcüsü oldu.ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirdi.Beyaz Saray'dan paylaşılan dört paragraflık açıklamanın birinci paragrafında bir kez soykırım ifadesine yer verildi. Açıklamada Türkiye'nin ismi geçmezken, daha önceki başkanların da kullandığı “Büyük Felaket (Medz Yeghern)” ifadesi de yer aldı.Dışişleri'nden tepki: Tek taraflı açıklamaları reddediyoruzDışişleri Bakanlığı, ABD'den gelen açıklamayı reddettiklerini belirtti ve şunları yazdı:“Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir. Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz.”