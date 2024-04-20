CHP’li vekilden Emniyet Teşkilatını itibarsızlaştırma operasyonu! 61 personel tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, teşkilat içine yönelik yaptığı çalışmalarda; sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar ile bürokratlara hakaret eden ve devleti itibarsızlaştırmaya çalışan çeşitli rütbelerde 97 personel tespit edildi.Tespit edilenlerin arasında PKK-KCK, DHKP/C terör örgütü ile irtibat ve iltisakları devam eden 26 personelin olduğu bunlardan Ardahan Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan komiser A.Y., Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı mahalle bekçisi H.E. ile M.Y. ve Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı mahalle bekçisi H.G. isimli personeller bağlı bulunduğu İl Emniyet Müdürlüklerine bilgi verilmesi üzerine pasif görevlere çekildikleri ve haklarında soruşturma açıldığı öğrenildi.CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından Emniyet Teşkilatına yönelik iddialarda bulunarak sık sık itibarsızlaştırma yönelik paylaşımlar yaptığı görülüyor. EGM İstihbarat Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP'li Murat Bakan ile irtibat halimde bulunan çeşitli rütbelerde 61 personel tespit etti. CHP'li Bakan son olarak ise; Trabzon'da görev yapan bir polis memurunun sosyal medya üzerinden 'Bombacı Mülayim01' rumuzuyla Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun eşinin kamunun aracını özel işleri için kullandığı yönündeki asılsız paylaşımları üzerine savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivleyen polis memuru V.K.'ya sahip çıkarken 'Sana bunun hesabını sorarım'sözleriyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nu tehdit ettiği görüldü. CHP'li Bakan, 'Polis kardeşlerim Bombacı Mülayim'i iyi tanırlar. Bombacı, halen görevde olan hem kendi hakkını hem de polis ve şimdilerde asker haklarını da savunan, koruyan bir polis kardeşimizdir. Sosyal medyada en etkili hesaplardan biridir. Hayatı suçla ve suçluyla mücadele etmekle geçmiştir.Bir polis hakları savunucusu bir polis memuruna bu zulmün yapılmasına izin verirsen senden de bunun hesabını sorarım. Bitlis İl Emniyet Müdürü'ne buradan sesleniyorum, eğer bu anlattıklarımdan başka bir mevzu yoksa ve sen talimat ile ifadesini aldırabilecekken şerefli bir polis memurunu terör suçlusu muamelesi ile sadece bu sebeple Trabzon'dan alıp Bitlis'e getiriyorsan sana bunun hesabını sorarım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sen de sadece yukarıdaki anlattığım sebeple bir polis hakları savunucusu bir polis memuruna bu zulmün yapılmasına izin verirsen senden de bunun hesabını sorarım' şeklinde paylaşımlarda bulunduğu görüldü.Trabzon'da TEM polisleri tarafından gözaltına alınan polis memuru V.K.'nın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlendiği belirlendi. V.K.'ninayrıca hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun da bulunduğu belirtildi.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından V.K. hakkında 6 soruşturma dosyasının olduğu ve 2 kez 'Meslekten Çıkarma' cezasının verildiği öğrenildi.Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait çeşitli verileri 'BombacıMülayim01' adlı hesaptan sosyal medyada paylaştığı suçlamasıyla Trabzon'da gözaltına alınan polis V.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.