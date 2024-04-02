Iraklı provokatör Salwan Momika’nın Norveç’te ölü bulunduğu iddia edildi! Kur’an-ı Kerim’i defalarca hedef almıştı: Irkçı provokatöre ne oldu?

Irkçı ve İslam düşmanı Rasmus Paludan gibi defalarca Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna imza atan Iraklı Salwan Momika'nın ölü bulunduğu iddia edildi.İsveç hükümeti tarafından sınır dışı edilen Momika, iltica ettiği Norveç'te ölü bulundu.Momika'nın hayatını kaybettiğine yönelik iddialar hakkında Norveç hükümetinden henüz bir açıklama gelmedi.İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarıyla tanınan Iraklı Salwan Momika'nın sınır dışı edilme kararı Göç Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.Momika Göç Temyiz Mahkemesi'nin kararı sonrası İsveç'i terk edip Norveç'e gittiğini ve Norveç'e iltica edeceğini söylemişti. Göçmenler Ofisi Ekim 2023'te, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini duyurmuştu.