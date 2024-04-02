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İETT şoföründen tepki çeken hareket! Otobüs şeritten çıktı, telefonu bırakmadı

Başakşehir’de İETT şoförü sefer boyunca telefonla oynadı. Otobüs şeritten çıksa da telefonunu bırakmayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İETT şoföründen tepki çeken hareket! Otobüs şeritten çıktı, telefonu bırakmadı
Ekleme: 2.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 2.04.2024 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
İETT şoföründen tepki çeken hareket! Otobüs şeritten çıktı, telefonu bırakmadı
Başakşehir'de İETT şoförü sefer boyunca telefonla oynadı. Otobüs şeritten çıksa da telefonunu bırakmayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de bugün sabah saatlerinde Başakşehir'de 98 KM isimli Fenertepe - Sefaköy Metrobüs seferini yapan İETT otobüsünde şoförün telefonuyla oynayarak otobüsü sürdüğü görüldü.

İETT şoföründen tepki çeken hareket! Otobüs şeritten çıktı, telefonu bırakmadı

Hem kendi canını hem yolcuların canını hiçe sayan şoför şeritten çıksa bile telefonu bırakmadı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.