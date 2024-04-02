Gram altında yeni dönem başlıyor! Artık hepsinde zorunlu olacak

Yakın zamanda yapılan açıklamalara göre, Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile her gram altın takip edilecek. Bu kod sayesinde altının tüm özellikleri ve geçmişi kolaylıkla sorgulanabilecek, böylece alıcılar için ekstra bir güvenlik katmanı sağlanmış olacak. Bu yenilikçi sistem, özellikle gram altınlar için tasarlanmış bir takip mekanizması olarak dikkat çekiyor ve bir gram ve üstündeki altın ürünleri için geçerliliğini koruyor.Bu sistem üretici, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı, seri numarası gibi önemli bilgilerin Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile her bir ürüne işlenmesini ve bu kodla Darphane tarafından kayıt altına alınmasını kapsıyor.Bu gelişme, altın alım-satım işlemlerindeki güvenliği maksimum düzeye çıkarmayı amaçlıyor.Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte bütün gram altınlar sertifika ve özel ambalaj içinde satılacak.Her gram altın üzerinde bulunan özel kod, alıcılara ekstra bir güvenlik sağlayacak. Yeni sistemin sadece altın için değil, diğer kıymetli madenler için de geçerli olacağını vurguluyor.Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenler, bir gram ve üzeri miktarlarda üretildiğinde, Darphane tarafından belirlenen standartlara uygun ambalajlarda satılacak. Bu yaklaşım, piyasada daha fazla güven ve şeffaflık sağlamayı hedefliyor.Bu yenilikçi adımlar altın piyasasında bir devrim niteliğinde. Alıcılar ve satıcılar için yeni bir dönem başlıyor; sahteciliğe karşı güçlü bir önlem alınırken, alım-satım işlemleri çok daha güvenli bir hale geliyor.