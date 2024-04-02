Çiftçiler dikkat! Bakan Yumaklı duyurdu: 210 milyon liralık hibe desteği sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık ve gıda işleme sektörüne verilecek destek hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, IPARD-II kapsamında 210 milyon liralık hibe desteği sağlanacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden çiftçileri ilgilendiren paylaşımda bulundu.Çiftçiler dikkat! Bakan Yumaklı duyurdu: 210 milyon liralık hibe desteği sağlanacakBakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:"Üretimi ve üreticilerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz.IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan projelere 210,6 milyon TL HİBE desteği sağlanacak.Böylelikle IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında; desteklenen proje sayısı 379'a, hibe tutarı ise 1.2 milyar TL'ye ulaşmış oldu."