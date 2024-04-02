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Beyaz Gazete
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Çiftçiler dikkat! Bakan Yumaklı duyurdu: 210 milyon liralık hibe desteği sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık ve gıda işleme sektörüne verilecek destek hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, IPARD-II kapsamında 210 milyon liralık hibe desteği sağlanacağını duyurdu.

Ekleme: 2.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 2.04.2024 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Çiftçiler dikkat! Bakan Yumaklı duyurdu: 210 milyon liralık hibe desteği sağlanacakTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden çiftçileri ilgilendiren paylaşımda bulundu.

Çiftçiler dikkat! Bakan Yumaklı duyurdu: 210 milyon liralık hibe desteği sağlanacak
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:

"Üretimi ve üreticilerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz.

210 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK

IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan projelere 210,6 milyon TL HİBE desteği sağlanacak.

Böylelikle IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında; desteklenen proje sayısı 379'a, hibe tutarı ise 1.2 milyar TL'ye ulaşmış oldu."