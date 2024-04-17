Whatsapp devri sona eriyor! Rakibinden iddialı açıklama

Telegram'ın milyarder kurucusu Pavel Durov, salı günü yaptığı açıklamada, en popüler sosyal medya ve mesajlaşma platformlarından biri olan Telegram'ın muhtemelen bir yıl içinde aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşacağını söyledi. Durov'a göre Telegram, bir 'orman yangını' edasıyla internet kullanıcıları arasında yayılmaya devam ediyor.Merkezi Dubai'de bulunan Telegram, sattığı VK sosyal medya platformunda muhalif toplulukların kapatılması yönündeki taleplere uymayı reddetmesinin ardından 2014 yılında Rusya'dan ayrılan Pavel Durov tarafından kurulmuştu.Telegram'ın tamamına sahip olan Durov, ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile X sosyal medya platformunda yayınlanan bir video röportajda, 'Muhtemelen bir yıl içinde aylık bir milyar aktif kullanıcıya ulaşmış olacağız.' ifadesini kullandı.Forbes dergisinin 'Milyarderler' listesine göre aylık 15,5 milyar ABD doları tutarında net serveti bulunan Pavel Durov, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak uygulamanın siyasi bir oyuncu olmak yerine 'tarafsız bir platform' olarak kalması gerektiğini vurguladı.Verilere göre Telegram'ın mevcut aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon olarak biliniyor. Öte yandan Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp ise aylık iki milyar aktif kullanıcıyla Dubaili rakibiyle arasını iyice açmış vaziyette.Durov, Rusya'da baskı altındayken iletişim kurmanın bir yolu olarak şifreli bir mesajlaşma uygulaması fikrinin ortaya çıktığını söyledi. Uygulamanın şifreleme mekanizmasını ise küçük kardeşi Nikolai tasarladı.Herhangi bir hükümetin emrini kabul etmediği için ülkesinden ayrıldığını belirten Durov, Telegram'ın Rusya tarafından kontrol edildiğine dair iddialarla ilgili soruyu ise 'Telegram'ın büyümesiyle ilgili endişe duyan rakipleri tarafından yayılan yanlış bir söylenti' olarak reddetti.Durov, Rusya'dan çıkışı ve Berlin, Londra, Singapur ve San Francisco'da görev yapan şirketi için bir yuva aramasıyla ilgili olarak 'Herkesten emir almaktansa özgür olmayı tercih ederim' dedi.Konuşma özgürlüğü söz konusu olduğunda ise en büyük rakiplerin hükümetler değil, Apple ve Google gibi büyük şirketler olduğunu savunan Durov, 'Bu iki platform, akıllı telefonunuzdan okuyabileceğiniz ve erişebileceğiniz her şeyi sansürleyebilir' dedi ve Telegram'a, kurallarına uymaması halinde mağazalarından kaldırılacağını söylediklerini iddia etti.