Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan, 13. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'TAKSİM MEYDANI MİTİNGE UYGUN DEĞİL'Çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. 1 Mayıs'ın işçi bayramı olarak kutlanmasını sağladık. 1 Mayıs tarihi ülkemizde yıllarca sokak olaylarının sembolü olarak görüldü. 2008'de 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü ilan ederek buna son verdik.Son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapılar Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor.Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum. 1 Mayıs'ı propaganda aracına dönüştürmek isteyen terör örgütlerine istismar alanı oluşturulmamalıdır. 55 ilimizdeki 103 etkinliğe izin verilmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda miting düzenleme ısrarının iyi niyetli olmadığı açıktır.Sendikalarımızı ve siyasi partilerimizi 1 Mayıs atmosferimize zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet ediyorum.'EMEKÇİ KARDEŞLERİMLE ARAMIZDA KURDUĞUMUZ BAĞ HİÇ KOPMADI'Çalışma hayatına dair kritik kararlar alımının arifesinde sizlerin görüşlerine başvurduk, bazı meselelerde çözüm yolları geliştirdik.Milletimizin takdiriyle geldiğimiz görevlerin yanı sıra çalışma hayatının bizzat içinde olmuş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, kendisi ve ailesi için ter dökmenin önemini o dönemlerde çok yakından gördüm. Ülkemize hizmet sorumluluğunu üstlendiğimizde nereden geldiğimizi unutmadık.'REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİK'Son 21 yılda kuşatıcı bir anlayışla tüm kesimlerin refah seviyelerini artırmak için çaba gösterdik.'İSTİHDAM RAKAMLARINDA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTIK'Ülkemiz istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. İstihdam sayımız 32 milyon 400 bine yükseldi. Son 1 yılda istihdam sayısı 1 milyon 156 bin kişi arttı.En önemli sorun işçi bulamama. Ustalarımız yanlarında çalıştıracak çırak bulamamaktan şikayetçi. İşini büyütmek isteyen firmaların en büyük endişesi kalifiye eleman kıtlığıdır. Çalışma hayatının tarafları olarak mesleki eğitimin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.'İŞÇİ VE EMEKÇİNİN YANINDA YER ALDIK'Çalışanların haklarını anayasal güvence altına aldık, alıyoruz. Tüm dünyayı yaklaşık 3 yıl boyunca derinden sarsan COVID-19 salgınında işçi ve işverenlerimizin yanında olduk. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destekle milyonlarca çalışanımıza sahip çıktık.Ayrıcalıklı statüleri kaldırarak işçi, memur, esnaf herkese sosyal güvenlik hizmeti verilmesini ilke edindik. İşçinin de işverenin de hakkını aldığı bir sistemin tesisi hedefimizdir. İşçi hakkını alamadığını düşündüğü, esnafın kendini güvende hissetmediği, zenginin fakirin halini umursamadığı bir tablodan kimseye hayır gelmez.'