Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'deki sel felaketi için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde meydana gelen sel felaketine ilişkin Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.