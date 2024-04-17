Çakma estetisyeni sosyal medya mesajı yakalattı: 200 lirayı ödemeyince…

Sosyal medyada kendisini estetik doktoru olarak tanıtan Mehmet S.'nin kurduğu dolandırıcılık tezgahı pes dedirtti. Kendisine 'drmemosarac' ismiyle bir hesap açan adam, iddiaya göre Estetik Cerrahi Uzmanı Barış Çin'in adını kullanarak internet üzerinden müşteri toplamaya başladı.İddiaya göre Ayşenur K. (26), yaklaşık bir yıl önce sosyal medyada dolaşırken sözde estetisyen Mehmet S.'nin hesabına denk geldi. Genç kadın, estetik yaptırma düşüncesiyle Mehmet S. (26) ile iletişime geçti. Kendisini doktor Barış Çin'in asistanı 'Selçuk' olarak tanıtan Mehmet S., iddiaya göre estetik müdahale konusunda kendisine indirim yapabileceğine dair vaatler verdi.Ayşenur K., kendisine personel indirimi yapacağına inandığı Mehmet S. ile konuşmaya başladı. Bir süre sonra çakma estetisyen, çeşitli bahaneler sunarak banka hesap numarasını genç kadına attı, 200 lira borç para istedi. Gönderdiği parayı uzun süre geri alamayan Ayşenur K., ünlü doktor Barış Çin'e mesaj atınca dolandırıcılık oyunu da açığa çıktı.Estetik Cerrahi Uzmanı Barış Çin ve Ayşenur K. iletişim kurmalarının ardından soluğu savcılıkta aldı. Ünlü doktor, sosyal medyada kendisinin paylaştığı hasta görsellerini kullanarak insanlara kendini asistanı olarak tanıtan Mehmet S.'den şikayetçi oldu. Ayşenur K. ise ifadesinde internette tanıştığı şüpheliye 200 lira borç verdiğini, geri alamayınca da asistanını doktoruna şikayet etmek maksatlı Barış Çin'e yazdığını, bu şekilde dolandırıldığını anladığını ancak meblağın düşük olması nedeniyle şikayetçi olmadığını söyledi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesine başvurdu. şüpheli Mehmet S., Doktor Barış Çin'in tanımadığını, söz konusu sosyal medya hesabını bir yıldır kullanmadığını, Ayşenur K.'den istediği paranın estetikle alakası olmadığını ve telefonu bozulduğundan bir daha kendisine ulaşamadığını ve borcunu ödeyemediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.Savcılık, müşteki Barış Çin'in ismini, fotoğraf ve videolarını müştekinin bilgisi ve rızası dışında kullanarak internet üzerinden sunduğu vaade istinaden kendisine ulaşan mağdur Ayşenur K.'yi kandıran ve hesabına para göndermesini sağlayıp menfaat temin eden şüpheli Mehmet S.'nin 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' suçlarından 14 yıla kadar hapsini talep etti.