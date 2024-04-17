Altın yükseliş trendini güçlendirdi! İslam Memiş’ten kritik altın gram fiyatı tahmini: 2450 TL’ye mi gerileyecek?

Altım gram fiyatı ons yönlü hareketlerini sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2380 dolar civarında seyreden ons altın için rakam vererek düşüş öngördüğünü açıkladı. Memiş, altın gram fiyatı için ise ons altına paralel bir gerileme olabileceğini söyleyerek kritik altın yorumu yaptı. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar…

Altın fiyatları dalgalı seyrediyor. 2380 dolardan işlem gören ons altından rüzgar esti. Bununla beraber altın gram fiyatı iç piyasada 2500 TL'ye yakın fiyatlanıyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumu geldi.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için dikkat çeken tahminlerde bulundu.İslam Memiş'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:'Ons altın tarafında 2375 dolar seviyesi var. Tatildeyken 2431 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Aynı günün akşamında ise 100 dolar geriledi.Artık bu yıl sonuna kadar 2600 dolar seviyesi önü kırıldıktan sonra yükselişler 3000 dolar seviyesine kadar devam edebilir.Ons altın zaman zaman teknik olarak satışlar mutlaka yapacaktır. Düzeltme hareketleri olacaktır.Jeopolitik gerilimleri de düşünürsek ons altın 2250 dolar seviyesine kadar satışlar devam edebilir. Ons altın tarafında orta ve uzun vadede yükselişler devam edecektir.Gram altın TL fiyatı 2600 TL seviyesinde. Tatildeyken 2700 lira seviyesine kadar yükseldi aynı gün 140 liralık satış yedi.Ons altında 2250 dolar beklentim olduğu için gram altın da haliyle gerileyecek. İlk etapta 2500 lira seviyesi devamında 2450 lira seviyesine kadar gerileyebilir.Ons altın 2300 dolar altına düştüğünde gram altın yatırımcısı kademeli alımına başlayabilir.'