Provokatör ekşi sözlük bildiğiniz gibi! İBB'nin ihmali sonrası hayatını kaybetmişti... O çukurda çarpıcı görüntü

Tarihler 26 Nisan'ı gösterdiğinde İstanbul Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda çok acı bir olay meydana geldi. İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer yaşamını yitirdi.Edanur'un öldüğü Menekşe Sahil Parkı bugün havadan görüntülendi. Çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekilirken, başında güvenlik görevlilerinin beklediği gözlendi. Olay yerine giden cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu üç bilirkişi ile birlikte inceleme yaptı. İncelemede Edanur'un düştüğü çukurun 1 metre 35 santim derinlikte olduğu tespit edildi. Ayrıca Edanur'un yakınları ile piknik yaptığı bölge ile çukurun uzaklığı da ölçüldü. Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.Talihsiz yavrunun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilmişti. Cenazeyi almak üzere 2 gün önce annesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu önüne geldi. İddiaya göre, annenin kimliğinin olmaması ve babanın cezaevinde olması nedeniyle, babadan alınacak DNA örneğiyle yapılacak testin sonucuna göre cenazenin teslim edileceğinin söylediği öğrenildi.2 gün sonra tekrar Adli Tıp Kurumu'na giden anne Nurcan Gezer ve ailesi cenazeyi teslim aldı. Cenaze Esenyurt Kıraç Vakfı Cem Kültür Evi'ne götürüldü.İhmal sonrası İBB'den yapılan açıklama ise pes dedirtti. Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki park içeresinde yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğu tespit edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında da "26 Nisan 2024 tarihinde saat 11.30 sularında iş makinalarıyla kazı çalışması başlatıldı. Çalışma devam ederken, aynı gün saat 16.05'de bir ailenin park içerisinde çalışma yapılan alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığı tespit edildi. Parktaki güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti. Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca İBB Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine parka geldi. Parkta ateş yakmanın yasak olduğunu, aileye ileten zabıta, pikniğin sonlandırılmasını istedi" denildi.Yalan ve provokatif haberlerin merkezi haline dönüşen Ekşi Sözlük'teki acı olayla ilgili yapılan yorumlar ise vicdanları sızlattı. İşte akıl tutulması yaşayan 'sözde yazarların' utanç dolu yorumları…