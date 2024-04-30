Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Balıkesir merkez hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Çorum, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklenmekte.Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Balıkesir merkez hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 15°C, 30°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 15°C, 28°CParçalı bulutluUŞAK 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklenmekte.ADANA °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURDUR °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutluMERSİN °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 15°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜMÜŞHANE °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van, Ağrı ve Iğdır hariç) öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 22°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.DİYARBAKIR °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 26°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı