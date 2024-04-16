Gözleri başından 20 kat daha büyük! Akdeniz'de yeni bir canlı bulundu

İtalya'nın Ponza adası civarlarında bulunan Vanadis deniz solucanının gözlerinin, türün denizin karanlık derinliklerinde sadece kendi aralarında görülebilen gizli bir dile sahip olmasına imkan tanıdığı araştırmacılar tarafından düşünülüyor.Gececil solucanının gözleri o kadar büyük ki eğer insanların gözleri bu büyüklükte olsaydı, başımıza fazladan 100 kg eklenirdi.Bilim insanları, solucanın gözlerinin fare ya da sıçanlarınkine benzer bir ''olağanüstü görüş'' sağladığını, bu nedenyle türün küçük nesneleri görebildiğini ve geceleri denizdeki hareketlerini takip edebildiğini belirtti.Kopenhag Üniversitesi'nden Dr. Anders Garm, 'Bu gerçekten ilginç çünkü böyle bir yetenek genellikle eklembacaklılar (böcekler, örümcekler) ve kafadanbacaklılarla (ahtapot, kalamar) birlikte biz omurgalılara özgüdür' dedi.Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Garm, 'Böylesine gelişmiş ve detaylı bir görüş, bu grupların dışında ilk kez kanıtlandı' diye belirtti.Araştırmacılar büyük gözlerin tam olarak ne işe yaradığından da emin değil zira bu canlılar gececil ve genellikle tüm hayvanlarda gözlerin en iyi şekilde çalıştığı zaman olan gündüzleri saklanıyorlar.Dr. Gram, 'Gün içinde solucanı hiç kimse görmediği için nerede saklandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla gözlerini gündüz de kullandıkları ihtimalini göz ardı edemeyiz' dedi.