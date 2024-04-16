FETÖ'den aranan firari şahıs Erzurum'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile mücadele aralıksız devam ediyor. Örgüt üyeliğinden aranan firari bir şahıs daha yakalandı.6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARİhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 Nisan 2024 günü Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. B. isimli öğretmen yakalandığı bildirildi.CEZAEVİNE GÖNDERİLDİGözaltına alınan şahıs, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi. Emniyetin açıklamasında, 'Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir' ifadeleri kullanıldı.