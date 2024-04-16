Banka hesaplarını kiraya verenlere ceza yolda! Maliye peşine düştü

Maliye 'Kayıt dışı para' ile mücadele kapsamında vergi kayıp ve kaçağı önlemek için çalışmalarını hızlandırmış durumda. IBAN hesaplarını kiralayan vatandaşlar rekor cezalar ile karşı karşıya kalacak.IBAN'la tahsilat yapan işyerlerine yönelik Maliye harekete geçti. IBAN'ların ise bir kısmının satış yapan işletmeler adına bir kısmının ise bu işletmelerde çalışan kişiler ile işletme sahiplerinin eş, dost ve akrabaları adına kayıtlı olduğu bazı IBAN hesaplarının ise kiralandığı tespit edildi.Maliye tarafından yaılan çalışmalar sonucunda bankalardan veri merkezine gelen bilgilere göre IBAN hesaplarına yapılan para transferinin milyarlarca TL'yi bulduğu belirlendi.IBAN kiralayan kişilerin hesaplarına yatan milyonlarca TL'den haberleri yok. Bu kişiler hakkında da yasal işlem başlatılacak. Tahsil edilen kira bedelleri üzerinden cezalı gelir vergisi ve geçici vergi ve KDV tahsilatları yapılacak.Ek olarak MASAK mevzuatına aykırı olan bu işlemlerden dolayı mahkemeye sevk edilecekler.