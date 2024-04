Emekliye en düşük 14.095 TL maaş! Temmuz zammı hesabı değişti! 10.000, 11.300, 12.400 TL alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liler...

Gözler, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam üzerinde yoğunlaştı. Milyonlarca emeklinin beklentisi, bu zam oranına odaklanmış durumda. Gelen tahminler doğrultusunda, emekli ve memur maaşları için yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı.Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.İşte o açıklamalardan satır başları;Mart ayı enflasyonu açıklanmıştı o zaman da yıllık enflasyon yüzde 65'ti. Sayın Şimşek mayıs ayı yani tepe noktası dediğimiz yüzde 75 oranında olabilir dendi ama bundan sonrasında da yavaş yavaş düşüşe geçeceğini söyleyebiliriz.Burada çok merak ediliyor, emeklilerimiz memurlarımız onlar yılda iki defa zam alıyorlardı ve TÜFE enflasyon oranındaydı. Burada temmuz ayında çıkacak olan veriler ışığında ne olabilir diye bir tahminde bulunduk.Ocak ayı enflasyonumuz yüzde 6.70, Şubatta 4.53, Martta 3.16. 3 aylık toplam yüzde 15.05. Bunu düz mantıkla toplayamıyoruz bir hesaplama tekniği var.Mart ayına kadar şu an her şey netleşti ama marttan sonra ne olacak? Bunu nasıl hesaplayabiliriz? İşte orada da tahminler devreye giriyor.Yıllık enflasyon devreye giriyor. 2024 yıllık enflasyonu Merkez Bankası yüzde 30 ile 42 arasında yüzde 36'lık bir enflasyon verisi üzerinden değerlendiriliyor.SSK 2000 öncesinde emekliliğimiz varsa şu an 11.367 TL maaş alınıyor. Garanti kesin olan 1.710 TL'lik rakam cepte. Ocak ve haziran ayında enflasyon verisi tahmini olarak yüzde 24 çıkması bekleniyor. Buna göre de o zaman 14.095 liraya erişmiş olacak.SSK 2000 sonrasında 7.049 TL en düşük maaşı. Bu rakam 10 bin TL'ye tamamlanıyor destekle. 1.060 TL'lik zam garanti. 8.740 TL'ye erişmiş olacak ocak ve haziran ayıyla birlikte. Buradaki rakam 10 bin TL taban aylık uygulamamız vardı 8.740 TL olduğu taktirde onlara bir zam yapılamayacak. Yapılamadığı taktirde de Sayın Cumhurbaşkanı bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıp bunun üzerinden iyileştirilmeler yapılacağı ile ilgili geçmiş dönemde mitinglerinde haberini vermişti.Bağ-Kur(esnaf) 10.178 TL güncel. 1.531 TL'lik zam cepte. Tahminlere göre 12.620 TL olacak.Bağ-Kur(tarım) 8.089 TL güncel maaş. 1.217 TL'lik zam cepte. Tahminlere göre 10.030 TL olacak.Peki ne olabilir orada da en düşük taban aylık? Eğer yüzde 24'lük ocak haziran ayı enflasyonu varsa kabaca yüzde 25 dersek bu rakam 12.500 TL veya 15.000 TL olması muhtemel gözüküyor.