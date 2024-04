Bakan Özhaseki'den deprem konutları açıklaması: Tamamı o tarihte teslim edilecek! 200 bin konut ise...

Bakan Özhaseki'den deprem konutlarına ilişkin açıklama geldi. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini duyuran Bakan Özhaseki, deprem konutlarının tamamının teslimi için tarihi açıkladı.

Deprem konutlarının tamamının teslim tarihi belli oldu. Detayları Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından duyurdu.



BAKAN ÖZHASEKİ'DEN DEPREM KONUTLARI AÇIKLAMASI



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depremden etkilenen şehirlerimizde, konutlarımızın tamamını 2025 yılının eylül ayına kadar tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz inşallah" dedi.



TAMAMI 2025'TE TESLİM EDİLECEK



Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak.



Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı ayrıntılı olarak ele aldığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Depremden etkilenen şehirlerimizde, 76 bin konutumuzu teslim ettik; yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz inşallah.



Bu kapsamda, afet konutu ve köy evlerimizin yapımına hızla devam ederken tamamladığımız evlerimizi de hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz. Şehirlerimizin ihyasını sağlayacak altyapı çalışmalarımızı da aynı titizlikle sürdürüyoruz.



Vatandaşlarımızı bir an evvel yuvalarına kavuşturmak, şehirlerimize eski canlılığını kazandırmak için tüm gücümüzle, durup dinlenmeden çalışıyoruz."



